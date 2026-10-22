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İmalat sanayisi ihracatının 2027'de 276 milyar dolara ulaşması hedefleniyor

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2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi programına 246,7 milyar lira ödenek öngörüldü. Program kapsamında imalat sanayisi ihracatının 2027'de 276 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi için gelecek yıl 246,7 milyar lira ödenek kullanılması planlanırken bu doğrultuda imalat sanayisi ihracatının da 276 milyar dolara ulaştırılması öngörülüyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüme odaklanıldı.

Bu kapsamda, "Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı" ile üretim ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların, gelecek dönemde de bütçe kaynaklarıyla desteklenmesi planlandı.

Program için merkezi yönetim bütçesinden 2027 yılında 246,7 milyar lira ödenek öngörülürken 2028 yılında 289,8 milyar lirayı ve 2029'da 328,2 milyar lirayı bulan ödenek ayrılması hedeflendi.

Programda, imalat sanayisinin dış pazarlardaki rekabet gücünün artırılması ve ihracatın geliştirilmesi temel hedefler arasında yer aldı.

Söz konusu ödeneğin detaylarına bakıldığında, bu yıl sonunda 266,2 milyar dolar olması tahmin edilen imalat sanayisi ihracatının, gelecek yıl 276 milyar dolara çıkması öngörüldü. Söz konusu tutarın 2028 yılında 286 milyar dolara ve 2029 yılında 300 milyar dolara yükseltilmesi planlandı.

Uluslararası doğrudan yatırım girişinde artış hedefi

Öte yandan, ödenek ve ihracat beklentilerinin yanı sıra imalat sanayisi ve uluslararası doğrudan yatırım girişine ilişkin hedefler de güncellendi.

Sanayinin milli gelir içindeki ağırlığının artırılması ve Türkiye'ye daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekilmesi programın hedefleri arasında yer aldı.

Bu çerçevede imalat sanayisinin, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının 2027'de yüzde 15,9, 2028'de yüzde 16,5 ve 2029'da yüzde 17 olması öngörüldü.

Uluslararası doğrudan yatırım girişinin ise bu yıl sonunda 10 milyar dolar olacağı hesaplanırken gelecek yıl 10,6 milyar dolara, 2028'de 11 milyar dolara, 2029'da 11,5 milyar dolara yükselmesi amaçlandı.

Yüksek teknolojinin payı artıyor

İhracatın artırılmasının yanı sıra ihraç edilen ürünlerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi ve yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması da amaçlandı.

Bu kapsamda, orta-yüksek teknolojili sanayilerin, imalat sanayisi ihracatındaki payının 2027'de yüzde 43, 2028'de yüzde 44 ve 2029'da yüzde 45 olarak gerçekleşmesi planlandı.

Yüksek teknolojili sanayilerin payının da 2027 ve 2028'de yüzde 5,5 ve 2029'da yüzde 5,8 olması öngörüldü.

Kaynak: AA
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