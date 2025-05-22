İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranı Artış Gösterdi

İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranı Artış Gösterdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayına ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nın yüzde 75,1'e yükseldiğini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış oran, bir önceki aya göre 0,5 puan artış gösterdi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1849 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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