İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış oran, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesine ulaştı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. 2026 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
