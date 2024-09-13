İlk Yardım Bilgisi Hayatta Kalma Oranını Artırıyor

Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Yıldız Çevirgen, ilk yardım bilmenin, kalp krizi gibi durumlarda hayatta kalma oranını yüzde 60-70 arasında arttırdığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından, ilk yardım becerilerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan "Dünya İlk Yardım Günü", bu yıl "İlk Yardım ve Spor" temasıyla öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Çevirgen, ilk yardımın hayat kurtarıcı öneme sahip olduğunu ve her bireyin, ilk yardım eğitimi almasının gerektiğini bildirdi.

İlk yardımın temel amacının, kişinin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesini kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Çevirgen, "Bir kaza ya da acil durumda doğru ilk yardım müdahalesi, hayat kurtarabilir. İlk yardım, hayatın her alanında gereklidir ve herkes bu konuda bilgi sahibi olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor yapan herkes, ilk yardım bilgisine sahip olmalı"

Spor sırasında meydana gelebilecek yaralanmaların, uygun ilk yardım müdahalesiyle ciddi boyutlara ulaşmadan kontrol altına alınabileceğini kaydeden Çevirgen, " Spor, bedensel ve zihinsel sağlığımız için faydalıdır ancak spor yaparken yeterli ön hazırlık yapılmazsa, sakatlanmalar kaçınılmaz olabilir. Spor yaralanmalarının yüzde 50'sinin kişisel hatalardan kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle, spor yapan herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çevirgen, spor yaralanmalarının yanı sıra trafik kazaları, doğal afetler, ani kalp rahatsızlıkları ve ev kazaları gibi durumlarda da ilk yardımın hayati role sahip olduğunu vurguladı.

Çevirgen, "Kalp krizi gibi acil durumlarda yapılan doğru ilk yardım müdahalesi ile hayatta kalma oranı yüzde 60-70 gibi önemli bir oranda artırılabiliyor. Denizde boğulma, dumandan zehirlenme, kesici alet yaralanmaları, ev kazaları gibi durumlarda da ilk yardım bilinci, hayat kurtarır. Maalesef acil servis başvurularının üçte biri, ev kazalarından kaynaklanmakta. Bu gibi durumlarda ilk yardım uygulamaları kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru yapılan ilk yardımın, hayat kurtarabileceği gibi yaralanmaların ciddiyetini azaltabileceğine işaret eden Çevirgen, iyileşme sürecinin bu sayede hızlandırabileceğinin de altını çizdi.