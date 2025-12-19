Haberler

İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan euro kuru 2026 yılı için yaklaşık yüzde 17 artırıldı. Buna göre ilaç fiyatlamasında kullanılacak euro kuru 25,33 TL olarak belirlenirken, barem değerleri de güncellendi.

  • İlaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan euro kuru 2026 yılı için 25,3346 TL olarak belirlendi.
  • Euro kurundaki artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 87,34 TL'ye, diğer ürünler için 45,64 TL olarak güncellendi.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklikle, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan euro kuru 2026 yılı için yaklaşık yüzde 17 oranında artırıldı. Düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi.

DÖVİZ KURUNDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Karar kapsamında, ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılacak euro kuru 2026 yılı için 25,3346 TL olarak belirlendi. Mevcut uygulamada bu rakam 21,6721 TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece ilaç fiyatlamasında baz alınan döviz kurunda dikkat çekici bir artış yapılmış oldu.

BAREM DEĞERLERİ DE GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte barem değerleri de güncellendi. Euro kurundaki artış doğrultusunda, fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 87,34 TL'ye yükseltilirken, diğer ürünler için uygulanacak barem değeri 45,64 TL olarak tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
