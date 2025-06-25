İklim Teknolojileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, iklim teknolojileri alanında ödüllerini açıkladı. Dr. Damla Eroğlu Pala, DB Tarımsal Enerji, İklimBU ve SOCAR Türkiye'nin ödül kazananları arasında yer aldığı belirtildi. Ödüller, 15 Ekim'de düzenlenecek törenle verilecek.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının (TTGV), iklim teknolojisi alanında verdiği ödüllerin bu yılki kazananları belirlendi.

TTGV'den yapılan açıklamada, Vakfın "Teknoloji Üreten Türkiye" mottosuyla 34 yıldır yol aldığı ve son üç yıldır iklim teknolojilerine odaklandığı belirtildi.

Bu yılın ödül kazananlarının duyurulduğu açıklamada, iklim teknolojileri alanındaki ödüllerin, Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayan öncü kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarına verildiği bildirildi.

Araştırma, sanayi, sivil toplum ve liderlik kategorilerinde verilen ödüllerin, sadece teknik başarıları değil, aynı zamanda etkili vizyonları, toplumsal katkıları ve dönüşüm potansiyelleriyle fark yaratan çalışmaları da öne çıkardığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü lityum-sülfür bataryalar ve yeni nesil batarya teknolojileri üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala'ya, Dr. Fikret Yücel Öncü Şirket Ödülü yeni nesil biyoyakıtların Türkiye'de sivil havacılık ve denizcilik sektörlerindeki ilk uygulamalarına öncülük etmesi dolayısıyla DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü disiplinler arası araştırmalar kamu politikalarına yönelik katkıları, iklim değişikliğiyle mücadelede bilgi üretimi ve toplumsal farkındalık yaratılması yönündeki çalışmalarıyla Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezine (İklimBU), Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü karbon yakalama ve kullanım teknolojileri (CCU) alanında geliştirdiği özgün AR-GE projeleriyle endüstriyel ölçekte dönüşüm sağlayan SOCAR Türkiye AR-GE Proses Geliştirme Yöneticisi Dr. Vahide Nuran Mutlu'ya verildi."

Vakfın bu yılki ödüllerle birlikte hem iklim krizine karşı yenilikçi çözümler geliştiren öncüleri görünür kılmayı hem de Türkiye'nin teknoloji odaklı sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna ilham vermeyi amaçladığı ifade edilen açıklamada, ödüllerin 15 Ekim'de Ankara Bilkent Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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