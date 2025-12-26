Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri 2025'i değerlendirdi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri, bir otelde düzenlenen 2025'i değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Başkanı Mehmet Ali Işık, son 3 yıldır iklim krizinin etkilerini hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kuru kayısıda rekolte bu sezon 100 bin tondan 5 bin tona geriledi. Kuru üzüm rekoltesi 3 yılda 320 bin tondan 165 bin tona geldi. Kuru incirde rekoltemiz 90 bin tondan 70 bin tona indi. İklim krizinin etkileriyle ürünlerimizde verim kaybı sorunları yaşıyoruz. İthalatçılar tedbir alma yoluna gitti. Küresel ısınma uzmanların değerlendirmelerine göre devam edecek. Bir risk yönetimi gerekiyor. Ülke olarak hareket etmeliyiz."

İklim krizinin olumsuz etkilerinin tüm dünyada yaşandığına aktaran Işık, AR-GE çalışmalarına devam ettiklerini ve farklı türler geliştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Işık, birlik olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ettiklerini ve sektörün gündemindeki konuları konuştuklarını ifade etti.