İkinci el otomobil piyasası yükselmeye devam edecek

İkinci el otomobil piyasası günden güne yükselmeye devam ediyor. Türk Lira'sının son günlerde değer kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar paralarını bankalarda ve yastık altında tutmayı tercih etmektense araba ve arsalara yatırım yapmayı daha uygun görüyorlar. Günümüz şartlarında artık otomobiller bir ulaşım aracı değil yatırım unsuru olarak görülmekteler.

Dünya'da koronavirüs zamanında yaşanan çip üretimi krizi ile birlikte otomobil fabrikalarında üretimler azalmış ve yavaşlamıştı. Bu yüzden Türkiye'ye hala sıfır arabalar showroom'lara geç gelmesinin sebebiyle piyasada araba sayısı azalması ile birlikte fiyatlar her geçen gün yükselmeye devam etti. Galericilerinde ikinci el otomobillerin fiyatlarının yükselmesinden dolayı ellerinde tutması sonucunda vatandaşlar arabasız kalmaya devam ediyor.

SEÇİM SÜRECİNİN FİYATLARA ETKİSİ VAR MI?

Önümüzde ki 14 Mayıs 2023 seçimine kadar fiyatların ufak ufak artması bekleniyor. Seçimden sonraki alınacak kararlardan sonra ikinci el otomobil fiyatlarının durağanlaşacağı tahmin ediliyor.

EN ÇOK SATAN ARABA MODELLERİ HANGİLERİ?

Vatandaşların en çok rağbet gösterdiği araçları incelediğimiz zaman Renault ve Fiat grubunun ön planda olduğunu görüyoruz. Türk insanının 'az yaksın ve masrafsız olsun' tercihi ile bu iki marka daha çok öne çıkıyor.

TOGG PİYASAYI NASIL ETKİLECEYECEK?

Togg'un piyasaya sürülecek olması ile birlikte ikinci el otomobil dünyasına nasıl bir etki bırakacak şimdiden büyük bir merak konusu.