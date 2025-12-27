Haberler

İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması ve satışına yönelik kısıtlamaların 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edeceğini duyurdu. Yeni yönetmelikle, araçların ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden satışının yapılamayacağı belirtildi.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
