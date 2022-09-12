İki gün iki gece süren düğünde 110 kuzu kesildi, çifte 1 kilo altın, 500 bin lira para takıldıŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde görkemli aşiret düğününde şanslı gelin ve damada 1 kilo altın, 500 bin lira para takıldı.

İki gün iki gece süren düğünde 110 kuzu kesildi, çifte 1 kilo altın, 500 bin lira para takıldı

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde görkemli aşiret düğününde şanslı gelin ve damada 1 kilo altın, 500 bin lira para takıldı. İki gece iki gün süren düğünde 110 baş hayvan kesildi, bin 200 kilo et hazırlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde Kaşuran Aşiretine mensup Sebahattin Ölmez'in oğlu Özal Ölmez ile Felek Ecer'in düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Dünya evine giren çiftin düğününde aşiretler takı takma yarışına girdi. Geline 1 kilo altın, damada ise 500 bin lira para takıldı. 110 koyunun kesildiği düğüne Jirki Aşireti, Kaşuran Aşireti VE Goyan Aşireti'nin yanı sıra yurt dışından binlerce davetli katıldı. 2 gün 2 gece süren düğünde Kürtçe karşılar eşliğinde uzun halay kuyrukları oluştu.

Dünya evine giren çiftin ailelerini yalnız bırakmayan aşiretler, gruplar şeklinde para atarak damada hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Damadın amcası Fethi Ölmez, yeğeninin düğününe birçok bölgeden aşiretten eş dost akrabalarının geldiğini söyledi. Yurt dışından misafirler geldiğini ifade eden Ölmaz, "Geline 300 bin liradan fazla takı taktık. Gelinin nişanında ise 500 bin liralık takı aldık.110 kuzu kestik, bin 200 kilo et hazırladık. Gelen bütün misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

İş idamı İsmet Ölmez ise damada 50 bin Türk lirası taktı. Yöresel kıyafetlerle çekilen halaylar, 2 gün 2 gece sürdü.