Fiyatlar neden düşmüyor diye boşuna sormayın! 2 pazarcının tartışması her şeyi özetliyor - Haberler

Fiyatlar neden düşmüyor diye boşuna sormayın! 2 pazarcının tartışması her şeyi özetliyor
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Diyarbakır'da iki esnaf arasında yaşanan tartışma çarşı pazardaki ateşin neden sönmediğini gözler önüne serdi. Arkadaşının ucuza ürün satmasına tepki gösteren esnaf, "Piyasaya uymak zorundasın." diye sert çıkarken, ucuza ürün satan esnaf ise "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Benim hakkım beni kurtarıyor. Sen istersen 8'e sat" diye kendini savunuyor.
Son dönemde yaşanan fiyat artışları vatandaşın cebini bir hayli zorlamakta. Özellikle gıda fiyatlarından dert yanan vatandaş, etiketlerin ne zaman normale döneceğini merak ediyor.
Ülke genelinde durum bu haldeyken, Diyarbakır'da çekilen bir video sinirleri bozacak cinsten. Görüntülerden hal olduğu anlaşılan yerde, iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması yaşıyor.
Videodaki esnaf, diğer esnafa ucuz ürün satmasından dolayı dert yanıyor. Esnaf, "Ürün 6 TL'yken senin 4 TL'ye satman piyasayı etkiliyor. Sen piyasaya uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz, pahalıysa pahalı. Ucuza satıp ortalığı karıştırma. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede" diye tepki gösteriyor.
Ucuza ürün satan esnaf ise arkadaşını sakince dinledikten sonra, "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Benim hakkım beni kurtarıyor. Sen istersen 8'e sat" diyor.