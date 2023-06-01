İhracatçı birliklerinde yönetim kurulu üyeleri için yeni düzenleme

İhracatçı birliklerinin yönetim kuruluna seçilen üyelerinin, gerekli belgelerini 7 gün içerisinde birlik genel sekreterliğine sunması gerekecek.

Ticaret Bakanlığının, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, TİM ve ihracatçı birliklerinin olağan genel kurulunun gerçekleştiği tarihten bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar geçen süre için "faaliyet yılı" tanımlaması yapıldı.

Yönetim kuruluna seçilen asil üyelerin, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakiben 7 gün içerisinde gerekli belgeleri birlik genel sekreterliğine sunmasına yönelik düzenleme yapıldı. Daha önce bu süre 10 gündü.

TİM ve ihracatçı birliklerinde yönetim kurulu üyelerinin, kurul toplantılarına mazeretli ya da mazeretsiz katılım sağlayamama durumlarına ilişkin yeni kurallar belirlendi.

Öte yandan Bakanlığın TİM ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.