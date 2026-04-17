Haberler

Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme izin belgelerine yeni bir ilave süre tanıdı. 6 ay içinde müracaat edilmesi halinde, belgenin orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilecek.

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, belgenin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre verilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğin geçici 37'nci maddesine 2 yeni fıkra eklenirken daha önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ve dahilde işleme izinlerine (altın, altın döküntüleri ve diğer kıymetli metalden mücevher eşyası hariç), 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere belge ve izin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre verilecek.

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış, altın, altın döküntüleri ve diğer kıymetli metalden mücevher eşyalarına yönelik düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine ilişkin 6 ay içinde Bakanlığa müracaat yapılması halinde ise müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 1 ayı geçmemek üzere izin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre sağlanacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor

Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı

Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı