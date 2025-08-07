Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Uluslararası Hudut Kapısı Oldu

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, havalimanı artık Pasaport Kanunu kapsamındaki uluslararası yolcu giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan karara göre Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title
