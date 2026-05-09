Haberler

İGA: "DHMİ'ye borcumuz bulunmamaktadır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İGA, basında yer alan DHMİ'nin alacaklarının 53.7 milyar liraya yükseleceğine dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı. İGA, 2025 yılı için herhangi bir borcun bulunmadığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi (İGA), bazı basın yayın organlarında yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmesi alacağının 53,7 milyar liraya yükseldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organlarında yer alan, "Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 2022 yılında 138.7 milyon lira olan alacak bedelinin, 2025 sonunda 53.7 milyar liraya yükseldiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı, her yıl KDV dahil 1.1 milyar Euro kira bedelini, bir sonraki yılın ilk ayında, Ocak ayı sonunda ödemektedir. Haberde ifade edilen '53,7 milyar TL' de 2026 yılı Ocak ayında Havalimanımız tarafından ödenen (2025 yılı için tahakkuk eden) kiranın TL karşılığıdır. 2025 yılında ilişkin 31 Ocak 2026 vadeli kira için fatura 7 Ocak 2026 tarihinde kesilmiş, ödemesi ise İGA İstanbul Havalimanı tarafından 2026 başında 'vadesinden 1 hafta erken' yapılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı'nın DHMİ'ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borussia Dortmund'da bir dönemin kapanışı

Bir dönemin kapanışı!
Ajdar, '50 milyon euro istiyorum' dediği programa katıldı

Ajdar, "50 milyon euro istiyorum" dediği programa katıldı
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek

Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Dursun Özbek'ten çılgın şampiyonluk primi

Maça saatler kala dev müjdeyi verdi

Borussia Dortmund'da bir dönemin kapanışı

Bir dönemin kapanışı!
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Elazığ'da beyaz ala geyik bu kez koyun sürüsünde görüldü

Sürünün arasına karıştı, çobanlar hayretle izledi