İGA: "DHMİ'ye borcumuz bulunmamaktadır"

İstanbul Havalimanı işletmecisi (İGA), bazı basın yayın organlarında yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmesi alacağının 53,7 milyar liraya yükseldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organlarında yer alan, "Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 2022 yılında 138.7 milyon lira olan alacak bedelinin, 2025 sonunda 53.7 milyar liraya yükseldiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı, her yıl KDV dahil 1.1 milyar Euro kira bedelini, bir sonraki yılın ilk ayında, Ocak ayı sonunda ödemektedir. Haberde ifade edilen '53,7 milyar TL' de 2026 yılı Ocak ayında Havalimanımız tarafından ödenen (2025 yılı için tahakkuk eden) kiranın TL karşılığıdır. 2025 yılında ilişkin 31 Ocak 2026 vadeli kira için fatura 7 Ocak 2026 tarihinde kesilmiş, ödemesi ise İGA İstanbul Havalimanı tarafından 2026 başında 'vadesinden 1 hafta erken' yapılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı'nın DHMİ'ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

