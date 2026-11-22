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Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından IG Metall, ücret anlaşmazlıkları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki metal ve elektrik endüstrisinde yürüttüğü 24 saatlik grevleri genişletme kararı aldı.

IG Metall Kuzey Bölge Yönetimi'nden yapılan açıklamada, 20 Kasım Cuma günü 17 tesiste yaklaşık 12 bin 300 çalışanın katılımıyla başlayan uyarı grevlerinin, bölgedeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine büyütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yarın 19 şirkette görev yapan 23 binden fazla çalışanın tam gün iş bırakmaya çağrıldığı ve bazı tesislerde grevin bugünkü gece vardiyasıyla başlayacağı bildirildi.

Grevden etkilenecek işletmeler arasında Bremen ve Hamburg'daki Mercedes-Benz fabrikaları, Papenburg'daki Meyer Werft tersanesi ve Cuxhaven'daki Siemens Gamesa bulunuyor.

Ayrıca Bremen'deki Lear, Schleswig-Holstein'daki Stryker ve GKN Driveline, Wilhelmshaven'daki Manitowoc, Laage'deki ZF Airbag ve Lübtheen'deki BRÜGGEN tesislerinde de üretime 24 saat ara verilecek. Diğer bazı şirketlerde ise kısa süreli uyarı grevleri düzenlenecek.

IG Metall Kuzey Başmüzakerecisi Daniel Friedrich, işverenler üzerinde baskıyı artırdıklarını belirterek, "Üyelerimiz talepleri ve iş güvenceleri için mücadeleye hazır olduklarını gösterdi. Pazartesi günü 23 binden fazla çalışan işverenler üzerindeki baskıyı daha da artıracak. İşverenler artık adım atmalı." ifadelerini kullandı.

Sendika, yüzde 5 zam veya muafiyet isteyen şirketlerden istihdam ve yatırım garantisi talep ederken, işverenler 20 ay zam yapmamayı, Temmuz 2028'den itibaren de yüzde 1,3 artış teklif ediyor.

Kaynak: AA