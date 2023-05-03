İçişleri Bakanı Soylu: Perpa, TOGG'un önemli yedek parçalarını üreten bir yer haline döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perpa'da esnafı ziyaret ederek Türkiye'nin üretim artışını ve ihracatını anlattı. Ayrıca Perpa'nın TOGG'un önemli yedek parçalarını üreten bir yer haline geldiğini belirtti.