Haberler

IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikan teknoloji şirketi IBM, 2023 yılı ilk çeyreğinde gelirini yüzde 9 artırarak 15,9 milyar dolara çıkardı. Şirketin net karı da yüzde 15 artışla 1,2 milyar dolara yükseldi. IBM'in CEO'su Arvind Krishna, yapay zekanın iş hacmi üzerindeki etkisini vurguladı.

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 15,9 milyar dolara yükseldi.

IBM, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 15,9 milyar dolara ulaştı.

IBM, geçen yılın aynı döneminde 14,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 1,2 milyar dolara çıktı.

IBM'in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 1,12 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 1,28 dolara yükseldi.

IBM'in geliri ve karı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, bilançoya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın küresel iş hacmi için bir itici güç olmaya devam ettiğini belirterek, 2026 yılında sabit kur bazında yüzde 5'in üzerinde gelir büyümesi ve serbest nakit akışında yıllık bazda yaklaşık 1 milyar dolarlık artış beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

Maç sonunda sinirleri gerildi

Van semalarında görsel şölen

Her zaman görülmüyor! O şehrimizde kaydedildi
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler