Hyundai IONIQ 9'a kadın gazetecilerden ödül

Hyundai'nin elektrikli SUV modeli IONIQ 9, Kadınların Dünyasında Yılın Otomobili Ödülleri (WWCOTY) kapsamında "Dünyanın En İyi Büyük SUV'u" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 54 ülkeden 84 kadın otomotiv gazetecisinin oluşturduğu jüri, aday modelleri güvenlik, kalite, tasarım, performans, sürüş kolaylığı, çevresel etki ve fiyat-performans kriterleri doğrultusunda değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda segmentindeki rakiplerini geride bırakan IONIQ 9, "Dünyanın En İyi Büyük SUV'u" ünvanına layık görüldü. Türkiye'yi otomotiv gazetecisi Ayça Çizer'in temsil ettiği organizasyonda Hyundai, 2024 yılında da Santa Fe modeliyle ödül almıştı.

E-GMP platformu üzerinde üretilen ve 6 veya 7 kişilik oturma düzenine sahip IONIQ 9, uygun şarj istasyonlarında bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e 24 dakikada doldurabiliyor.

Geçen yıl kasım ayında Türkiye'de satışa sunulan model, 2025 TopGear.com Elektrik Ödülleri, 2026 Almanya Yılın Premium Otomobili, Carwow Yılın En Konforlu Otomobili, 2025 Australian Good Design Awards Altın ve En İyi Dış Tasarım Ödülleri ile Red Dot ve iF Tasarım ödüllerinin de sahibi oldu.

IONIQ 9, kazananı mart ayında açıklanacak WWCOTY'nin "Supreme Winner" ödülü için de aday konumunda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WWCOTY İcra Kurulu Başkanı Marta Garcia, "Hyundai IONIQ 9, ileri teknolojinin günlük kullanım kolaylığıyla nasıl kusursuz bir şekilde birleşebileceğini net biçimde ortaya koyuyor. Hızlı ve verimli şarj yetenekleri, olağanüstü iç mekan genişliği ve yüksek genel kalite seviyesi, büyük elektrikli SUV segmentinde yeni bir referans noktası oluşturuyor." ifadelerini kullandı.