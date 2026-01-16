Haberler

Hyundai IONIQ 9'a kadın gazetecilerden ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hyundai'nin elektrikli SUV modeli IONIQ 9, Kadınların Dünyasında Yılın Otomobili Ödülleri'nde 'Dünyanın En İyi Büyük SUV'u' ödülünü kazandı. 54 ülkeden 84 kadın otomotiv gazetecisi tarafından değerlendirilen model, segmentindeki rakiplerini geride bıraktı.

Hyundai'nin elektrikli SUV modeli IONIQ 9, Kadınların Dünyasında Yılın Otomobili Ödülleri (WWCOTY) kapsamında "Dünyanın En İyi Büyük SUV'u" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 54 ülkeden 84 kadın otomotiv gazetecisinin oluşturduğu jüri, aday modelleri güvenlik, kalite, tasarım, performans, sürüş kolaylığı, çevresel etki ve fiyat-performans kriterleri doğrultusunda değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda segmentindeki rakiplerini geride bırakan IONIQ 9, "Dünyanın En İyi Büyük SUV'u" ünvanına layık görüldü. Türkiye'yi otomotiv gazetecisi Ayça Çizer'in temsil ettiği organizasyonda Hyundai, 2024 yılında da Santa Fe modeliyle ödül almıştı.

E-GMP platformu üzerinde üretilen ve 6 veya 7 kişilik oturma düzenine sahip IONIQ 9, uygun şarj istasyonlarında bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e 24 dakikada doldurabiliyor.

Geçen yıl kasım ayında Türkiye'de satışa sunulan model, 2025 TopGear.com Elektrik Ödülleri, 2026 Almanya Yılın Premium Otomobili, Carwow Yılın En Konforlu Otomobili, 2025 Australian Good Design Awards Altın ve En İyi Dış Tasarım Ödülleri ile Red Dot ve iF Tasarım ödüllerinin de sahibi oldu.

IONIQ 9, kazananı mart ayında açıklanacak WWCOTY'nin "Supreme Winner" ödülü için de aday konumunda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WWCOTY İcra Kurulu Başkanı Marta Garcia, "Hyundai IONIQ 9, ileri teknolojinin günlük kullanım kolaylığıyla nasıl kusursuz bir şekilde birleşebileceğini net biçimde ortaya koyuyor. Hızlı ve verimli şarj yetenekleri, olağanüstü iç mekan genişliği ve yüksek genel kalite seviyesi, büyük elektrikli SUV segmentinde yeni bir referans noktası oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş