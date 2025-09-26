Hyundai, 2025 IDEA Ödülleri'nde 8 Ödül Kazandı

Hyundai Motor Company, 2025 Uluslararası Tasarımda Mükemmellik Ödülleri'nde (IDEA) 4 kategoride 8 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company'nin "yenilikçi tasarım" felsefesi, uluslararası yarışmalarda takdir görmeye devam ediyor.

Hyundai Motor Company, IDEA 2025'te "Otomotiv-Ulaşım", "Çevre", "Ticari-Endüstriyel" ve "Hizmet Tasarımı" kategorilerinde 8 ödül elde etti.

Şirket, otomotiv-ulaşım kategorisinde elektrikli "SUV IONIQ 9" ile bronz ödül kazanırken, yeni "PALISADE" ve hidrojen-elektrikli konsept model "INITIUM" finalist ödülünü kazandı.

Hyundai Motor Grubu Singapur İnovasyon Merkezi'nde (HMGICS) geliştirilen "CX Smart Farm", çevre kategorisinde gümüş ödül alırken, "Na Oh Restoranı" projesi de finalist olarak onurlandırıldı.

CX Smart Farm, interaktif ve robotik tabanlı akıllı çiftliği olarak "Küratörün Seçimi Ödülü"ne layık görüldü. Bu ödül, kategori fark etmeksizin yılda yalnızca bir projeye veriliyor. Marka, "Hyundai Heritage: Retrace Collection Book PONY" ile aynı ödüle geçen yıl da ulaşmıştı.

Ticari-endüstriyel kategorisinde Hyundai ve Kia Robotics LAB tarafından geliştirilen endüstriyel giyilebilir robot "X-ble Shoulder", hizmet tasarımı kategorisinde de "Otomatik Şarj Robotu Hizmeti" finalist seçildi.

Amerikan Endüstriyel Tasarımcılar Derneği (IDSA) tarafından 1980'de kurulan ve prestijli tasarım yarışmaları arasında gösterilen IDEA, her yıl tasarım inovasyonu, kullanıcı faydaları ve toplumsal etki gibi kriterlere göre çeşitli kategorilerde tasarım başarılarını ödüllendiriyor.

Hyundai, IDEA'da elde ettiği başarıların yanı sıra iF Design, Red Dot Design ve Good Design önemli tasarım ödüllerinde de ödüllere layık görülmüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai & Genesis Global Tasarım Başkanı ve Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı SangYup Lee, IDEA'dan tasarım ödülleri almanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Ödüllerin, mobiliteyi geliştirmenin yanı sıra yaşamları zenginleştiren ve topluma karşı sorumluluklarını yansıtan yenilikçi tasarımlar sunma isteklerini gösterdiğini aktaran Lee, "Araçlar, mekanlar ve sunduğumuz tüm hizmetlerde tasarım mükemmelliğinin sınırlarını zorlamaya devam ederek Hyundai'nin küresel marka değerini daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.