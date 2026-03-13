Hububat üretiminde bu yıl yüksek verim potansiyeli bulunuyor

Ülke genelinde hububat üretiminde, kış yağışlarının yeterli olması ve bitki gelişiminin sağlıklı seyretmesiyle olumlu bir görünüm ortaya çıkarken, nisan-mayıs dönemindeki yağışların yeterli olması halinde bu yıl hububat veriminin uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

AA muhabirinin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından şubat ayına ilişkin hazırlanan "Fenolojik Değerlendirme-Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi" raporundan derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde yağışlar geçen ay ortalama 136,8 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Yağışlarda mevsim normaline ve geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 100'den fazla artış gözlendi. Yağışlar, 1 Ekim 2025-28 Şubat 2026 kümülatif döneminde 387,7 milimetreyi buldu.

Normali 313 milimetre (1991-2020 dönemi ortalaması) ve geçen yıl 221,4 milimetre ölçülen yağışlar, normalinin yüzde 24, geçen yıl yağışlarının yüzde 75 üzerinde gerçekleşti.

Bitki gelişimi normal seyrinde

Rapora göre, şubat itibarıyla Türkiye genelinde hububat ekili alanlarda bitki gelişimi büyük ölçüde mevsim normallerine uygun ve genel olarak olumlu seyrediyor. Kış döneminde birçok bölgede gerçekleşen yağışların mevsim normallerine yakın veya üzerinde olması, toprak nemini artırarak bitki gelişimini destekliyor.

Hububatın büyük bölümünde kardeşlenme ve sapa kalkma dönemleri devam ederken, bitki gelişiminin özellikle erken ekilen alanlarda daha ileri seviyede olduğu belirlendi.

Marmara Bölgesi'nde hububat, genel olarak kardeşlenme sonu ve sapa kalkma dönemi başlangıcında bulunuyor. Bitki gelişimi iyi seviyede ve üst gübre uygulamalarının büyük bölümü tamamlandı. Taban suyu yüksek arazilerde yer yer sararma görülmesine karşın genel üretim olumlu bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde bitki gelişimi, ekim zamanı ve rakıma bağlı olarak farklılık gösteriyor. Yüksek kesimlerde kardeşlenme devam ediyor, ovalarda da sapa kalkma dönemi başladı. Şubattaki yoğun yağışlar genel olarak olumlu etki oluşturdu, ancak bazı alanlarda taşkın nedeniyle tarım arazilerinin bir kısmı geçici olarak su altında kaldı.

Akdeniz Bölgesi'nde baraj doluluk oranları yüksek

Akdeniz Bölgesi'nde de hububat gelişimi kardeşlenme sonu ile sapa kalkma döneminde. Yağışlar bitki gelişimini olumlu etkilerken, taban arazilerde göllenme ve lokal sararmalar görülüyor. Erken ekim yapılan alanlarda özellikle buğdayda görülen pas hastalığına karşı mücadele başlatıldı. Bölgedeki baraj doluluk oranlarının yüksek olması da sulama açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de şubatta gerçekleşen düzenli yağışlar bitki gelişimini desteklerken, üst gübre uygulamalarının büyük bölümü tamamlandı. Bazı alanlarda su birikmesine bağlı sararmalar gözlenirken, genel olarak önemli bir hastalık veya zararlı baskısı bulunmuyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde kış döneminde alınan yağmur ve kar, toprak nemini artırdı ve özellikle kıraç arazilerde bitki çıkış oranlarının yüksek olmasına katkı sağladı. Bitki gelişim durumu, verim açısından olumlu bir görünüm ortaya koyuyor.

Karadeniz Bölgesi'nde hububat kardeşlenme döneminde bulunuyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle bazı alanlarda soğuk stresine bağlı hafif sararmalar görülüyor ancak ciddi bir zarar tespit edilmedi. Bitki gelişimi ve verim beklentisi normal seviyede.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise birçok ilde arazi yüzeyi karla kaplı olduğu için bitkiler dormansi (dinlenme) döneminde bulunuyor. Kar örtüsünün kalktığı alanlarda bitki gelişiminin normal olduğu gözlendi ve şu ana kadar önemli bir hastalık veya zararlı tespit edilmedi.

Hububat üretiminde olumlu görünüm

Türkiye geneli değerlendirildiğinde, hububat üretiminde kış yağışlarının yeterli olması, bitki gelişiminin sağlıklı seyretmesi, hastalık ve zararlı baskısının sınırlı olması, olumlu bir üretim görünümü ortaya koydu. Hemen hemen tüm bölgelerde üretim sezonunun olumlu ve yüksek verimli olacağı değerlendiriliyor.

Nisan-mayıs döneminde gerçekleşecek yağışların yeterli olması durumunda 2026 yılı hububat üretiminde verimin uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde gerçekleşme potansiyelinin bulunduğu değerlendiriliyor.