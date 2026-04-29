Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Muti'nden Rize Ticaret Borsası'na Eleştiri: "Çay Üreticilerinin Alın Terinin Karşılığı 41 Liradır"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, Rize Ticaret Borsası'nın yaş çay fiyatının 34-35 lira olması gerektiğine yönelik önerisini kabul etmediklerini bildirerek, "34 lira, 35 lira ihanet bedelidir. Çay üreticilerine ihanettir, çiftçiye ihanettir. Biz çay üreticileri ve ziraat odaları olarak diyoruz ki çay üreticilerinin alın terinin karşılığı 41 liradır" dedi.

Muti, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın yaş çay taban fiyatının 34-35 lira olması gerektiğine ilişkin sözleri üzerine açıklama yaptı.

Çay sezonunun yaklaştığını ve çay üreticilerinin sorunlarının arttığını belirten Muti, üreticilerin çay fiyatını merakla beklediklerini söyledi.

Oda olarak çay fiyatına dair maliyet tablosu açıkladıklarını ifade eden Muti, şöyle konuştu:

"Yaptığımız kalem hesaplamaları sonucunda ortaya çıkan bir rakam var. Yani 41 lira 66 kuruş maliyetimiz var. Artı 5 lira da destekleme istiyoruz. Maliyet talebi tek tek elimizde. Yani emeğimizin karşılığı olan maliyet talebidir bu."

Rize Ticaret Borsası, çay fiyatının 34 ile 35 lira aralığında olması gerektiğini söylemiş. Merak ediyorum, Rize Ticaret Borsası'nın hesabı nasıl bir şey? Matematik ortada; iki kere iki dört yaparken, Rize Ticaret Borsası iki kere ikinin üç olduğunu kanıtlıyor. Çay üreticilerinin emeğini, alın terini tüccarlar belirleyemez. Çay fiyatını ticaret borsaları belirleyemez. Maliyet ortada. Bir yılda bütün maliyet kalemlerine, yakıta, enerjiye, gübreye gelen zam oranı belli. Enflasyonu zaten hiç konuşmuyoruz. Enflasyon altında ezilmişiz zaten çiftçiler olarak, üreticiler olarak. Dolayısıyla çay üreticilerinin alın terini devlet belirler, çay üreticilerinin kendisi belirler. Benim alın terimi, kasasını parayla dolduran Rize Ticaret Borsası'nın yöneticileri, özel sektör belirleyemez.

"41 liranın altında fiyat belirlemek, patronların avuçlarına para doldurmak demektir"

Özel sektörün ve Rize Ticaret Borsası'nın belirlediği çay fiyatını kabul etmiyoruz. 34 lira, 35 lira ihanet bedelidir. Çay üreticilerine ihanettir, çiftçiye ihanettir. Biz çay üreticileri ve ziraat odaları olarak diyoruz ki çay üreticilerinin alın terinin karşılığı 41 liradır. 41 liranın altında fiyat belirlemek, patronların avuçlarına para doldurmak demektir. Patronların kazanması demektir. Özel sektörün kazanması demektir. Özel sektör kazanacak, çay üreticileri kaybedecek. Rize Ticaret Borsası'nın belirlemiş olduğu fiyatı kabul etmiyoruz. Bu fiyat ihanet fiyatıdır diyoruz. Çay üreticilerini yok sayanları da biz çay üreticileri yok sayacağız."

Kaynak: ANKA