Honor 600 serisi mayısta Türkiye'de satışa çıkacak

Honor, yeni akıllı telefon modellerinden oluşan Honor 600 serisini mayıs ayında Türkiye pazarına sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Honor 600 Lite, Honor 600 ve Honor 600 Pro modellerinden oluşan seri, yapay zeka destekli görsel teknolojileri, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve batarya performansıyla öne çıkıyor.

Seride, 200 megapiksele kadar kamera sistemi ve yeni nesil yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların fotoğraf ve video üretim süreçlerini desteklerken, fotoğrafların doğrudan video içeriklere dönüştürülmesine de imkan sağlıyor.

Honor 600 serisi, batarya kapasitesi ve yapay zeka özellikleriyle günlük kullanımın yanı sıra içerik üretimi senaryolarına da yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Seri, kullanıcıların yalnızca fotoğraf çekmesine değil, aynı zamanda içerik üretmesine ve mevcut içerikleri dönüştürmesine yönelik özellikler sunuyor.

Honor 600 serisinde 8000 nit seviyesine ulaşan ultra parlak ekran, akıcı görüntü performansı ve Snapdragon 7 Gen 4 platformu bulunuyor. Bu donanım, yapay zeka destekli işlemlerin hızlı ve stabil şekilde çalışmasına katkı sağlıyor.

İnce gövde tasarımıyla gelen seri, IP68 ve IP69 seviyesindeki dayanıklılığıyla günlük kullanımda güvenilir performans sunmayı hedefliyor.