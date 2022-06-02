Hollanda hükümeti sigarayı bıraktıracak yasa tasarısı hazırlıyor! Bir paketi 822 TL'den satılacak - Haberler

Ülkenin saygın gazetelerinden De Telegraaf, Sağlık Bakanı Maarten van Ooijen'in sigarayla mücadele kapsamında gündemine aldığı yeni hamleleri okurlarına duyurdu. Sigara içmeyen bir nesil istediğini daha önce de söyleyen sağlık bakanının bu karar kapsamında sigara fiyatlarını artıracağı belirtildi.

FİYATLAR ONLARCA EURO ARTACAK

Uzun vadeli planda sigara fiyatlarının onlarca euro artabileceği açıklanırken 2040'ta bir paket sigaranın 47 euro (yaklaşık 822 TL) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

"FİYATLAR ARTARSA SİGARAYI BIRAKIRIZ"

Van Ooijen'in bilimsel araştırmaları merceğine aldığı ve Maastricht Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan etkilendiği de belirtildi. De Telegraaf'ta yer alan haberde, üniversitede yapılan araştırmada ankete katılanların yüzde 50'si sigara fiyatlarının artması durumunda sigarayı bırakacağını söylemişti.

ÜLKENİN YÜZDE 20'Sİ SİGARA İÇİYOR

Ülkede şu an nüfusun yüzde 20'si sigara içerken hükümetin planı ise 2040'ta bu oranı yüzde 5'e indirmek. Şu an ülkede bir paket sigara fiyatı ortalama 8 euro olarak belirlenirken, gelecek yıldan 2025'e kadar ise 10 euroya çıkması planlanıyor.