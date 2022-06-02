Hollanda hükümeti sigarayı bıraktıracak yasa tasarısı hazırlıyor! Bir paketi 822 TL'den satılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda hükümeti sigarayı bıraktıracak yasa tasarısı hazırlıyor! Bir paketi 822 TL'den satılacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hollanda hükümeti sigarayı bıraktıracak yasa tasarısı hazırlıyor! Bir paketi 822 TL'den satılacak

Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısı ülkede adeta büyük bir şok etkisi yarattı. Sigara tüketimini azaltmak için hazırlanan çalışmayla bir paket sigaranın fiyatı 822 TL'ye ulaşacak. Ülkede şu an nüfusun yüzde 20'si sigara içerken hükümetin planı ise 2040'ta bu oranı yüzde 5'e indirmek.

Ülkenin saygın gazetelerinden De Telegraaf, Sağlık Bakanı Maarten van Ooijen'in sigarayla mücadele kapsamında gündemine aldığı yeni hamleleri okurlarına duyurdu. Sigara içmeyen bir nesil istediğini daha önce de söyleyen sağlık bakanının bu karar kapsamında sigara fiyatlarını artıracağı belirtildi.

Uzun vadeli planda sigara fiyatlarının onlarca euro artabileceği açıklanırken 2040'ta bir paket sigaranın 47 euro (yaklaşık 822 TL) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Van Ooijen'in bilimsel araştırmaları merceğine aldığı ve Maastricht Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan etkilendiği de belirtildi. De Telegraaf'ta yer alan haberde, üniversitede yapılan araştırmada ankete katılanların yüzde 50'si sigara fiyatlarının artması durumunda sigarayı bırakacağını söylemişti.

Ülkede şu an nüfusun yüzde 20'si sigara içerken hükümetin planı ise 2040'ta bu oranı yüzde 5'e indirmek. Şu an ülkede bir paket sigara fiyatı ortalama 8 euro olarak belirlenirken, gelecek yıldan 2025'e kadar ise 10 euroya çıkması planlanıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hollanda Dünya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title