Güven endeksi inşaat sektöründe arttı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı. - İSTANBUL