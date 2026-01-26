Haberler

Güven endeksi inşaat sektöründe arttı

TÜİK, Ocak ayı Güven Endeksleri'ni açıkladı. Hizmet sektöründe güven yüzde 1,3 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azaldı. İnşaat sektöründe ise yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
