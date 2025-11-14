Hizmet Üretim Endeksi Eylül'de Yüzde 3,1 Arttı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,5 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,1 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 azaldı. - İSTANBUL