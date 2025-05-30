Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yüzde 37,15 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yüzde 37,15 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. H-ÜFE yıllık yüzde 37,15 ve aylık yüzde 4,24 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık artış yüzde 31,28 oldu.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 37,15 arttı, aylık yüzde 4,24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,60 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,15 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,28 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,28 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 41,47 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 43,04 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,74 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 41,73 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,82 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 4,30 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,29 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,09 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,77 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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