Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 7,74, yıllık yüzde 34,07 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 7,74, yıllık bazda yüzde 34,07 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 7,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 yükseldi.

Endeks, Ocak 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,06, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,94, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,07 arttı.

H-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,08, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,62, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,68, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,81, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,99, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,29 yükseldi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
