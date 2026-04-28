Hizmet İhracatçıları Birliği başkanlığına seçilen Murat Şeker'den yeni dönem mesajı Açıklaması

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Murat Şeker, "Hizmet İhracatçıları olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna güçlü bir katkı sunmak amacıyla çalışmayı, üretmeyi ve ülkemizi küresel ölçekte daha da bilinir kılmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı da olan Şeker, HİB'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmekten büyük onur duyduğunu belirtti.

THY'nin hizmet ihracatındaki liderliğine değinen Şeker, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hizmet ihracatı, ekonomimizin büyüme hedefleri doğrultusundaki stratejik alanlardan birini oluşturuyor. THY olarak, ülkemizin hizmet ihracatı şampiyonu olma sorumluluğuyla, ülkemizin bu alandaki potansiyelini küresel ölçekte göstermeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Günümüzde hizmet ihracatı turizmden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime, yazılımdan danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede ülkemize döviz kazandıran, istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen en önemli güçlerden biridir. Yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin bilgi birikimini, kalite anlayışını ve rekabet gücünü dünyaya taşıması bakımından da büyük değer taşımaktadır."

Şeker, hizmet sektöründe elde edilen her başarının, ülkenin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirdiğini, girişimcilere, çalışanlara ve genç nesillere yeni fırsat alanları açtığını vurguladı. Bu nedenle hizmet ihracatını artırmanın yalnızca sektörlere değil, Türkiye'nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliğinde olduğunu belirten Şeker, önceki başkan Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyelerine görevde bulundukları süre boyunca ortaya koydukları vizyon, gayret ve özveri için teşekkür etti.

