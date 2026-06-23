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Hisarcık Kaymakamı Atam, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi

Hisarcık Kaymakamı Atam, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi
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Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Şeyhler Köyü'nde yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde değerlendirdi, köy sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçeye bağlı Şeyhler Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Şeyhler Köyü genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar yerinde değerlendirildi. Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Atam, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek ilgili kurumlara gerekli talimatları iletti.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş'ın da katıldığı ziyaretin, bölgede sürdürülen hizmetlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması ve köy halkının ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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