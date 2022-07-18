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Hırvatistan, madeni avro üretimine başladı

AA - Stipe Majic - Ekonomi
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Hırvatistan, madeni avro üretimine başladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da, avro madeni para üretimine başlandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da, avro madeni para üretimine başlandı.

Geçen hafta Brüksel'de, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'te AB içinde ortak para avroya geçmesinin resmileşmesi üzerine başkent Zagreb yakınlarındaki darphanede başlatılan avro madeni para basımı kapsamında tören düzenlendi.

Törene katılan Başbakan Andrej Plenkovic, madeni para üretiminin avro bölgesine geçişte başlangıç olduğunu ifade ederek, "Hırvatistan Darphanesi 1993'te kuruldu. Kimliğimizin oluşmasında önemli rol oynayan bu kurum, kuruluşunun 30'uncu yılına yaklaştığı şu günlerde avro madeni parasını da üretecek." dedi.

Ülkesinin 2023'te önemli AB ülkeleri arasına gireceğine işaret eden Plenkovic, çalışmalarına büyük bir özveriyle devam edeceklerini söyledi.

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic de darphanenin yıl sonuna kadar 420 milyon adet madeni para basacağını belirterek, "Hedefimiz 3 bin 700 ton madeni parayı piyasaya sürmek." dedi.

Hırvatistan'da üretilecek madeni paralarda ülke haritası, HR harfleri ve bilim insanı Nikola Tesla gibi figürlerin yer alacağı bildirildi.

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AA / Stipe Majic - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Avrupa Birliği Hırvatistan Brüksel Ekonomi Haberler

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