Hindistan'da havayollarından, yakıt vergisi indirimi uygulanmazsa operasyonların duracağı uyarısı

Hindistan'da havayolları, ülkede yakıt vergisi indirimi uygulanmazsa havacılık operasyonlarının durma noktasına ulaşacağı uyarısı yaptı.

The Hindu gazetesinin haberine göre, Air India, IndiGo ve SpiceJet şirketleri havayolları federasyonu, yaptığı açıklamada, merkezi hükümete "yakıt vergisi indirimi" uyarısında bulundu.

Havayolları şirketleri, Orta Doğu'daki gerilim kaynaklı artan maliyetler nedeniyle "havacılık sektörünün operasyonları durdurma eşiğinde" olduğunu belirtti.

Şirketler, ülke içinde yakıt vergisi indirimi uygulanmadığı takdirde havacılık operasyonlarının durma noktasına ulaşacağı uyarısı yaptı.

Açıklamada, "Aksi takdirde yakıttaki keyfi fiyatlandırma ve mantıksız artış, havayolları için aşılamaz kayıplara yol açacak ve uçakların yere indirilmesine neden olacaktır." denildi.