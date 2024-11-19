Üye Girişi
Haberler

Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu Hepsiburada'nın Kazak Kaspi.kz'ye devrini onayladığını açıkladı. Bu karar, site kullanıcıları ve sektör temsilcileri tarafından merakla bekleniyordu. Satışın detayları ve yeni dönemde ne gibi değişiklikler olacağına dair bilgiler henüz netleşmiş değil.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hanzade Vasfiye Doğan BOYNER'in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Kazak Kaspi şirketi tarafından satın alma işlemlerine başlandığına dair açıklama gelmişti.

Açıklamada işlem kapsamında, toplam hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Hisse devir sözleşmesinin, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye'deki idari izinlerin alınmasına tabi olduğu ve kapanışın 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklendiği de belirtilmişti.

Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.

Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı canlı izle! 19 Kasım Salı Bir Gece Masalı 12. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı? 20 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 20 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Cephesi komutanı kimdir? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.