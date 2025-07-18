Hepsiburada Premium Üyeleri 3 Milyonu Aşkın Ürün Satın Aldı

Hepsiburada Premium'un üçüncü yılına özel olarak 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyada, Premium üyeler tarafından 3 milyonu aşkın ürün satın alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Türkiye'de geliştirilen ve uygulamaya alınan ilk üyelik bazlı sadakat programı olan Hepsiburada Premium'un üçüncü yılına özel kampanyanın sonuçlarını ve kullanıcı verilerini paylaştı.

Kampanya kapsamında Premium üyeler 7-14 Temmuz tarihleri arasında 3 milyonu aşkın ürün satın aldı.

Kampanya döneminde öne çıkan ürün kategorileri, şehir bazlı alışveriş haritaları ve trendler, Premium üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik alışveriş davranışlarını ortaya koyuyor. Hepsiburada, Premium programı aracılığıyla kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye odaklanıyor.

Kampanya boyunca sağlık ve güzellik, giyim ve temel tüketim kategorileri en çok tercih edilen ürünler oldu.

Bunlar arasında, içecekler, ıslak mendiller ve sıvı çamaşır deterjanları öne çıkarken, sağlık ve güzellik kategorisinde sporcu besinleri ile saç ve kişisel bakım ürünleri, giyim kategorisinde ise tişört, pijama ve elbiseler ön planda yer aldı.

Kampanyaya 7-8 Temmuz'da yoğun ilgi

Kampanyanın başlamasıyla Premium üyeler platforma ilgi gösterirken, 7-8 Temmuz tarihlerinde çocuk kitapları, tişörtler, temel tüketim ürünleri, sporcu besinleri ve şampuanlar en çok ilgi gören ürün grupları arasında oldu. Özellikle 18.00-21.00 saatleri arasında alışveriş yoğunluğu zirveye ulaştı.

Hepsiburada Premium, İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra diğer şehirlerde de yoğun ilgi gördü. Üç büyük şehrin ardından en fazla satış yapan iller, Bursa, Gaziantep ve Antalya olarak sıralandı.

En çok alışveriş yapan iller ise Mersin, Kocaeli ve Muğla oldu. Bölgesel tercihlere bakıldığında, Mersin'de çay ve kağıt mendil, Kocaeli'nde yüzey temizleme mendili, Muğla'da ise sivrisinek kovucu ve seyahat boy losyon öne çıktı.

Hepsiburada müşterileri bu dönemde platformda en çok Stanley termos, klima, vantilatör, iPhone 13, Lego, Fissler Vitaquick Black ve Labubu ürünlerini aradı.