Hepsiburada'dan sömestir raporu

Güncelleme:
Hepsiburada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı karne dönemine ait alışveriş verilerini açıkladı. Ebeveynlerin çocuklarının gelişimine odaklandığı dönemde, kitap, oyuncak ve teknoloji kategorilerinde önemli artışlar gözlemlendi.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karne dönemine dair alışveriş verilerini açıkladı. Veriler, ebeveynlerin çocukların kişisel gelişimini destekleyen ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

Sömestirde "ekransız" etkinlik arayışı kitapları zirveye taşıdı

Ebeveynlerin çocuklarını dijital ekranlardan uzaklaştırıp kaliteli vakit geçirmeye yönlendirmesi Hepsiburada verilerine yansıdı. Buna göre, sömestir döneminde kitap kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 büyüdü. Özellikle interaktif oyunlu kitaplar ve setler, en çok tercih edilen karne hediyesi oldu.

Oyuncakta "yap-boz" ve "kodlama" dönemi

Oyuncak kategorisinde yüzde 13'lük artış kaydedilirken; artışın detayları incelendiğinde Lego serileri ve manyetik yapı blokları gibi çocukların üreticiliğini ve el becerilerini destekleyen ürünlerin sepetlerde yer aldığı görüldü.

Teknolojide ihtiyaç alışverişi öne çıktı

Karne döneminde teknoloji kategorisine olan ilgi de devam etti. Bilgisayar satışlarında yüzde 9'luk artış görülürken, mouse ve kulaklık gibi tamamlayıcı donanımlar da karne hediyelerine eşlik etti. Spor ayakkabı ve sırt çantası gibi ürünler ise spor malzemeleri kategorisinde öne çıkan hediyeler arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
