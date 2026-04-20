Heidelberg Materials AG, Akçansa'da bulunan Sabancı hisselerine ilişkin ön alım hakkını kullandı

Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'deki (Akçansa) yüzde 39,72'lik hissesine ilişkin olarak, mevcut ortağı Heidelberg Materials AG'nin ön alım hakkını kullanma yönündeki bildirimini aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ön alım hakkı bildiriminin, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi.

Devir işlemlerinin, resmi kurumlar tarafından gerekli onayların verilmesi sonrasında tamamlanacağı belirtilen açıklamada, pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Sabancı Holding'in Akçansa'da herhangi bir hissesinin kalmayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamadaki şu ifadelere yer verildi:

"28 Ocak tarihli özel durum açıklamamızda, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'de (Akçansa) sahip olduğumuz 76 milyon 35 bin 136 lira 43 kuruş nominal değerli ve Akçansa sermayesinin yüzde 39,72'sini temsil eden payların satışına yönelik olarak, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1 milyar 100 milyon dolar şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındığı, söz konusu teklifin şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Akçansa'nın diğer ana ortağı Heidelberg Materials AG ile şirketimiz arasındaki mevcut sözleşmesel yükümlülükler uyarınca, taraflardan birinin sahip olduğu payları üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde diğer tarafın devredilecek paylara ilişkin ön alım hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Heidelberg Materials AG, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere, toplam 1 milyar 100 milyon dolar şirket değeri üzerinden alınan söz konusu bağlayıcı teklifi esas alarak ön alım hakkını kullandığını 17 Nisan tarihinde şirketimize bildirmiştir. Pay devir bedeli, Sabancı Holding'in yüzde 39,72 oranındaki paylarına karşılık gelen tutar olacaktır. Devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Şirketimizin Akçansa'da herhangi bir hissesi kalmayacaktır."