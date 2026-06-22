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TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

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TCMB verilerine göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,81'e, hane halkında yüzde 46,13'e gerilerken reel sektörde yüzde 33,10 ile değişmedi.

Yıllık enflasyon beklentileri, haziranda piyasa katılımcıları ve hane halkı için gerilerken reel sektör için değişiklik göstermedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine, hane halkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13 seviyesine gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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