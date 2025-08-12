Haziran Ayında Sanayi Üretimi Yüzde 8,3 Arttı

Haziran Ayında Sanayi Üretimi Yüzde 8,3 Arttı
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,3, aylık ise yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. İmalat sanayi sektörü önemli bir artışla yüzde 9,5 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,3, aylık yüzde 0,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
