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Haziran Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9,2'ye Çıktı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayında işsizlik oranının yüzde 9,2'ye yükseldiğini ve bu oranın OVP tahmini olan yüzde 10,3'ün altında kaldığını açıkladı. Yılmaz, enflasyonla mücadele sürecinde uygulanan politikaların yanı sıra geçici etkilerin de işsizlik oranındaki artışta etkili olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,2'ye çıktı. Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve 2024 geneli için yüzde 10,3 olan OVP tahmininin altında kalmaya devam etti" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, haziran ayında işsizlik oranının yüzde 9,2'ye yükseldiğini, ancak bu oranın Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan yüzde 10,3'ün altında kaldığını belirterek, "Haziran ayındaki artışta enflasyonla mücadele sürecinde uygulanan sıkılaştırıcı politikaların yanı sıra haziran ayına özgü geçici etkiler de söz konusu. Haziran ayında okulların tatile girmesi ile iş arayanların sayısındaki artış ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili değerlendirilmesi gereken etkiler arasında" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelenin devam etiğini kaydeden Yılmaz, "Diğer yandan bu sürecin büyüme ve istihdam üzerindeki kısa dönemli etkilerini dikkatle izliyor ve bu etkileri azaltmaya dönük çabamızı sürdürüyoruz. Reel sektör yatırımlarına dönük seçici kredi ve teşvikler, yatırım ortamını iyileştirici düzenlemeler, ihracatı önceleyen vergi oranları ve uygun koşullu finansman, istihdam edilebilirliği artırmaya dönük mesleki eğitim ve işgücü politikaları bu çerçevede izlediğimiz politikalar arasındadır" dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin ekonomideki amacının dengeli ve istikrarlı bir şekilde büyümek olduğuna dikkati çekerek, "istihdam imkanlarımızı geliştirmek, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmaktır. Dönemsel olarak enflasyonla mücadele ve büyüme arasında denge kurmada bazı zorluklar yaşansa da orta ve uzun vadede bu iki hedef uyum içindedir. Fiyat istikrarı öngörülebilirliği ve güven ortamını pekiştirerek sürdürebilir büyüme için de güçlü bir zemin oluşturmaktadır." Açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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