Haziran Ayında Hizmet Üretim Endeksi Yüzde 3,7 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayında hizmet üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artış gösterdiğini açıkladı. Ancak, aylık bazda endeks yüzde 0,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,5 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1 azaldı. - İSTANBUL

