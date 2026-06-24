Haziranda güven endeksi tüm sektörlerde arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 1,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 83 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı