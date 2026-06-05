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Tüik'in Mayıs Ayı Verilerine Göre, Haziran Ayı Kira Artış Tavanı Yüzde 32,24 Oldu

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TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte haziran ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oran yüzde 32,24 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyonuyla birlikte haziran ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oran yüzde 32,24 oldu.

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 arttı.

Verilerle, haziran ayı kira artış oranı da netleşti. Buna göre, haziran ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 32,24 oldu.

Kaynak: ANKA
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