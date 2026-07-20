Hazine yarın iki doğrudan satış ve iki ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 7 ay vadeli hazine bonosu ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihaleleri ile dolar cinsi devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki doğrudan satışa ve iki ihaleye imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihalede 7 ay (203 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.