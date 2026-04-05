Hazine yarın 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosunun ilk ihracı ile bir devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 11 ay (343 gün) kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini de yeniden ihraç edecek.