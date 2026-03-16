Hazine İhaleleri ve Satışları Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satışa imza atacak.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Mart Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

Aynı gün 4 yıl (1393 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Söz konusu günde 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacak.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
