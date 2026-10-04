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Hazine yarın 2 devlet tahvilini yeniden ihraç edip altın tahvili satacak

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Bakanlığın iç borç ihraç takvimine göre yarın 2 devlet tahvili yeniden ihraç edilecek; 1 altın tahvili ile 2 kira sertifikası ise doğrudan satılacak. Aynı gün 2 yıl vadeli altın tahvili ve 2 yıl vadeli kira sertifikaları için satış işlemi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvilini yeniden ihraç edecek, 1 altın tahvili ile 2 kira sertifikasını doğrudan satacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Öte yandan 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Ayrıca yine yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikası ile TLREFK'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.

Kaynak: AA
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