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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ve 4 yıl vadeli iki tahvil ihalesi yapacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ihraç takvimine göre yarın 2 yıl (672 gün) ve 4 yıl (1617 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak. İki ihale de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 4 yıl (1617 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA
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