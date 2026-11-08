Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ve 4 yıl vadeli iki tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ve 4 yıl vadeli iki tahvil ihalesi yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ihraç takvimine göre yarın 2 yıl (672 gün) ve 4 yıl (1617 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak. İki ihale de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün 4 yıl (1617 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: AA