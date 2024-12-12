Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Esnaf Ziyareti: Sorunlar ve Talepler Masaya Yatırıldı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Antalya Defterdarı İlhan Karayılan ile birlikte Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile görüşme gerçekleştirdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ziyaret kapsamında esnaf ve sanatkarların genel durumu sorun ve talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Dere, Cantimur'a defter tutma hadleri alış ve satış tutarlarının günümüz şartlarında esnafın içinde bulunduğu ekonomik şartlar gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi gerektiğini belirtti. Dere, bazı sigara firmalarının peşin satışta farklı kredi kartı ile satışta farklı fiyat uyguladıkları ve esnafın kar marjını düşürdüğü konusuna değinerek, "Bir firma son satıcı olan büfeci - bakkal ve bayii esnafına sigara satışı yaparken kredi kartı ve nakit ödeme ayrımı yapılmaktadır. Kredi kartı ödemelerinde esnafımıza belirli oranda yapılan kar marjından düşülerek işlem yapılmakta iken esnafımız tüketiciye sigarayı satarken bu komisyon oranını tüketiciye yansıtmamaktadır. Bu sebeple esnafın kar marjı düşmektedir" dedi.

Dere ayrıca Abdullah Erdem Cantimur'a esnaf sanatkarlara ticari akaryakıt desteği sağlanması, ticari taksiler ve diğer ticari araçlara ÖTV muafiyeti getirilmesi gibi taleplerini aktardı. Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur da esnaf ve sanatkarların hem genel olarak hem de ziyarette gündeme gelen sorun ve talepleriyle yakından ilgileneceğini belirtti. Adlıhan Dere ve Bakan Yardımcısı Cantimur Elektronik Defter Genel Tebliği sürecinin nasıl ilerleyeceği üzerine görüşme gerçekleştirdi. UTTS - Ulusal Taşıt Tanıma Sisteminde esnaf ve sanatkarları ilgilendiren konular hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Başkan Adlıhan Dere yeni nesil ÖKC, basit usul, denetimler vb. konulara ilişkin talep ve önerilerini Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a ve Antalya Defterdarı İlhan Karayılan'a sundu.

Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ziyaret kapsamında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni gezerek AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve ekibinin esnaf ve sanatkar adına yapmış oldukları çalışmaları yerinde inceledi.

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere esnaf ve sanatkarların genel durumu sorun ve taleplerini rapor haline getirerek oluşturdukları sorunlar ve çözüm önerileri dosyasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a takdim etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Bakan Yardımcımıza esnafın evi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'mize yapmış olduğu bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyor, ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve taleplerine yönelik göstermiş olduğu samimi yaklaşım ve çözüm noktasında katkılarından dolayı şahsım ve teşkilatım şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANTALYA