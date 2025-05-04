Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Mayıs Salı günü 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvillerinin ihraçlarını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Mayıs Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün 7 yıl (2499 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi