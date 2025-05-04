Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Mayıs Salı günü 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvillerinin ihraçlarını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Mayıs Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün 7 yıl (2499 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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