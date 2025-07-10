Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Sanayi Üretimi Açıklaması
Bakan Şimşek, mayıs ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 3,1, yıllık ise takvim etkisinden arındırılmış yüzde 4,9 arttığını belirterek imalat sanayi üretiminde iyileşme görüldüğünü ifade etti. İkinci çeyrekte güçlü bir büyüme beklediklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi