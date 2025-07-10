Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Sanayi Üretimi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi